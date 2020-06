Governo vai reforçar fiscalização na construção civil

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, revelou na conferência de imprensa diária do Ministério da Saúde, onde é feito o balanço do impacto da Covid-19 em Portugal, que vai ser reforçada a fiscalização no setor da construção civil, devido ao número de casos que têm surgido em várias obras da região de Lisboa e Vale do Tejo.