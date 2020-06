Covid-19: Rastreios em empresas e bairros na região de Lisboa e Vale do Tejo vão acabar

A partir desta semana a atenção das autoridades de saúde centra-se na testagem de quem tem sintomas e em identificar os contactos.

Os rastreios generalizados vão acabar e vão ser apenas realizados se aparecerem surtos localizados.

As equipas de saúde publica de Lisboa e Vale do Tejo vão insistir na avaliação do risco em concelhos e nos inquéritos epidemiológicos de forma a identificar rapidamente casos positivos e a isolá-los.

Caso haja necessidade há na região de Lisboa vários edifícos com mil camas preparadas para as pessoas que não têm condições de fazer quarentena em casa.