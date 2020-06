Governo pede cautela sobre "números aparentemente animadores" da Covid-19

O secretário de Estado da Saúde pediu esta segunda-feira cautela em relação aos "números aparentemente mais animadores" das novas infeções por covid-19, lembrando que à segunda-feira há "uma certa subnotificação de casos devido ao fim de semana".

"Os números são aparentemente mais animadores, mas a experiência mostra-nos que à segunda-feira se regista uma certa subnotificação de casos devido ao fim de semana que não podemos deixar de ter em conta", disse António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, Portugal regista hoje 1.485 mortes relacionadas com a covid-19, mais seis do que no domingo, e 34.885 infetados, mais 192.

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.479 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos e infeção subiram 0,6%.

"Estima-se que os números se mantenham na ordem de grandeza dos dias anteriores e espera-se que leva ainda algum tempo até que comece haver um decréscimo significativo", precisou o secretário de Estado.

António Lacerda Sales sublinhou que se deve ser "cauteloso na apreciação destes números".

De acordo com o governante, desde 01 de março foram realizados 936 mil testes de diagnóstico à covid-19 e a média da última semana foi de 13.100 testes por dia.

"Do total de testes, 45% foram realizadas em laboratórios públicos, 39,2% nos privados e 15.8% em outros laboratórios que envolvem a academia e o laboratório do Exército", disse.

O secretário de Estado frisou ainda que "tem sido um longo caminho desde o primeiro caso de covid-19 em Portugal".

"Temos vencido coletivamente os nossos medos, certamente não nos vamos deixar derrotar por excessos de confiança", sustentou.