Itália regista 65 mortos e 280 novos casos de Covid-19

A Itália registou 65 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumenta o balanço para 33.965 vítimas mortais, e 280 novos contágios, a maioria na região da Lombardia, informou esta segunda-feira a Proteção Civil.

No total, já foram contagiadas pelo novo coronavírus 235.278 pessoas em Itália desde que há registo de casos, o primeiro a 21 de outubro, 280 das quais nas ultimas 24 horas, um aumento em relação a domingo (197).

Do total de pessoas que contraíram a doença, 33.964 perderam a vida, 65 nas últimas 24 horas, um número também superior ao registado no domingo (53), mas em linha com a tendência da última semana, no quarto país do mundo com mais vítimas mortais.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 403 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.485 pessoas das 34.885 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.