Rui Rio critica critério do Governo para "permitir ajuntamentos"

O presidente do PSD criticou a falta de critério do Governo na autorização de ajuntamentos e, numa publicação feita na rede social Twitter, esta segunda-feira de manhã, Rui Rio disse mesmo que não consegue entender porque motivo são permitidos aglomerados de pessoas em comícios e manifestações de esquerda.

Rui Rio considerou que não faz sentido que esses eventos tenham regras diferentes das impostas em funerais, no futebol, nas missas, discotecas e no desporto.

No domingo, o PCP organizou um comício, em Lisboa, com lugares marcados e distância entre os militantes, muitos deles de máscara, no jardim Amália Rodrigues, no alto do parque Eduardo VII, contra a perda de direitos em tempos de pandemia.

No sábado, milhares de portugueses saíram em rua em manifestações contra o racismo nalgumas cidades portugueses, em solidariedade para com outras ações do género que evocam a morte de George Floyd, um afro-americano de 46 anos que morreu em 25 de maio, em Minneapolis (EUA), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção.

Nesta manifestação, muitos usaram máscara, mas o distanciamento social imposto pela prevenção da Covid-19 esteve bastante longe de ser cumprido.