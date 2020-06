Alemanha regista mais de 170 mil casos considerados curados da Covid-19

POOL New

A Alemanha registou, nas últimas 24 horas, um aumento de 600 casos considerados curados, para um total de 170.200, número que se aproxima cada vez mais do total de doentes com covid-19, 184.543.

O Instituto Robert Koch (RKI) revelou que houve 350 novos casos de infeção em relação ao dia anterior, e mais 37 vítimas mortais para um total de 8.711. A taxa de contágio continua acima de 1. O fator "R" é agora de 1.11.

Os estados federados da Baviera, com 47.423 casos de covid-19, e da Renânia do Norte-Vestefália, com 38.743, continuam a ser os mais afetados.

Devido à crise provocada pela pandemia de covid-19, as exportações alemãs caíram para os números mais baixos dos últimos 70 anos, de acordo com dados provisórios do Instituto Federal de Estatística (Destatis).

As vendas de bens e serviços para o exterior, em abril, recuaram 31,1%.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 404 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.485 pessoas das 34.885 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.