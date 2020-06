EUA registam 941 mortos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram 941 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 113.774 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até às 20:30 de quinta-feira (01:30 de hoje em Lisboa) os Estados Unidos registam agora 2.021.990 de casos de contágio, sendo que cerca de 520 mil pessoas foram dadas como curadas.

O país continua a registar cerca de 20.000 novos casos diariamente.

Apesar do medo de uma segunda vaga no país o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, já alertou que o país não poderia "fechar a economia novamente".