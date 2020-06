Covid-19: China está outra vez em alerta

O número de novas infeções pelo coronavírus em Pequim subiu, nos últimos dias, para perto de 80, algo que já não se verificava no país há pelo menos dois meses.

Pelo menos 11 bairros da capital chinesa foram colocados em quarentena.

O novo surto começou no maior mercado, não só da cidade mas de toda a Ásia. Pequim fechou o mercado de Xinfadi e exige que todos os que estiveram lá cumpram um período de duas semanas de quarentena. Bairros próximos ao mercado foram bloqueados e mais de 76.000 pessoas testadas.

Os inspetores encontraram 40 amostras do vírus no mercado, incluindo uma tábua de cortar salmão importado. Isso levou algumas redes de supermercados a tirar o salmão das prateleiras, no fim de semana, e a inspeções em mercados, lojas e restaurantes.

As autoridades de saúde de Pequim disseram que o sequenciamento genético mostrou que o vírus que causou o novo surto teve origem na Europa, embora não seja claro se este se espalhou pelo movimento de pessoas ou pelo transporte de alimentos.

Em toda a cidade, foram suspensas as aulas nas escolas primárias e reverteu o relaxamento de algumas medidas de isolamento social.

A repentina subida de novos casos levou o Governo municipal de Pequim a despedir um chefe de distrito e dois quadros locais, por não serem capazes de impedir o novo surto, segundo noticiou a imprensa local.

O jornal Beijing Daily conta que o vice-diretor do distrito de Fengtai, Zhou Yuqing, foi afastado por "não ter feito a sua parte no trabalho de prevenção e controlo da Covid-19".