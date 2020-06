Líder de movimento de apoio a Bolsonaro detida

Num país com manifestações contra a estratégia do Governo, há quem defenda o Presidente. Sara Winter, líder de um movimento de apoio a Jair Bolsonaro, acusada de atos antidemocráticos, foi detida. A policia deteve ainda mais cinco pessoas.

São suspeitos de divulgarem notícias falsas contra as autoridades brasileiras e de atos antidemocráticos, como a invasão de um dos terraços do Congresso ou ataque à sede do Supremo Tribunal Federal, que agora deu a ordem para as detenções.

O Brasil é o segundo país com mais mortes devido ao novo coronavírus. Contabiliza quase 44 mil vítimas mortais.