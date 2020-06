Covid-19: Bastonário da Ordem dos Médicos defende reforço da vigilância no Algarve

No Dia Nacional dos Médicos, Miguel Guimarães faz uma visita ao Hopsital de S. João, em homenagem ao trabalho dos profissionais de saúde feito durante a pandemia.

O Bastonário chama a atenção para os riscos de grandes concentrações, por exemplo, em eventos desportivos como os jogos da fase final da Liga dos Campeões, que se vão realizar em Lisboa, em agosto.

Miguel Giuimarães está também preocupado com o verão, em especial com o surto de Covid-19 em Lagos, e defende um reforço de vigilância no Algarve.