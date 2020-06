Primeira morte de médico infetado com Covid-19 em Portugal

Um médico morreu infetado com o novo coronavírus. É o primeiro caso conhecido de uma morte com a infeção neste grupo profissional.

"Confirmo a informação do falecimento de um médico, nos cuidados intensivos do Hospital de São José, ao qual endereço à família os pêsames", disse Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), à Lusa.

Trata-se de um clínico de 68 anos, especializado em Medicina Geral e Familiar, que estava internado nos cuidados intensivos no Hospital São José, em Lisboa.

O médico, que terá sido infetado por um colega, estava hospitalizado há cerca de 40 dias. Ao que tudo indica, não tinha doenças associadas.