Ministério da Saúde e Ordem dos Médicos lamentam morte de médico infetado com Covid-19

O Ministério da Saúde lamentou hoje a morte de um médico com Covid-19 no Hospital de São José, em Lisboa, e endereçou os votos de pesar à família e amigos deste profissional.

Numa nota publicada no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o ministério de Marta Temido indica que o falecimento deste clínico, na sequência de infeção pelo novo coronavírus, ocorreu "ao início da noite de quarta-feira, dia 17 de junho, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE".

Ordem dos Médicos endereçou condolências à família

Também a Ordem dos Médicos (OM) já manifestou hoje o seu pesar pela morte deste profissional de saúde e endereçou as condolências à família.

"Que honremos todo o seu esforço e dedicação aos doentes continuando todos nós, como profissionais e como sociedade, a enfrentar esta pandemia com responsabilidade, seriedade e com todos os meios necessários ao nosso alcance", escreve o bastonário da OM, Miguel Guimarães, na nota.

Este é o primeiro caso conhecido da morte de um médico por Covid-19 desde o início do surto em Portugal.

"Confirmo a informação do falecimento de um médico, nos cuidados intensivos do Hospital de São José, ao qual endereço à família os pêsames", disse Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

O médico, que terá sido infetado por um colega, estava hospitalizado há cerca de 40 dias. Ao que tudo indica, não tinha doenças associadas.

Era especializado em medicina geral e familiar e colaborava com a equipa de gastroenterologia do Hospital Curry Cabral, que, assim como o São José, pertence ao Centro Hospitalar de Lisboa Central.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 450 mil mortos e infetou mais de 8,4 milhões de pessoas em todo o mundo.

Em Portugal, segundo o último boletim epidemiológico divulgado, morreram 1.524 pessoas das 38.089 confirmadas como infetadas.