O Bastonário da Ordem dos Médicos critica o primeiro-ministro por ter dito que a vinda da Liga dos Campeões para Portugal é um prémio para os profissionais de saúde.

Miguel Guimarães diz que o Governo deveria seguir o exemplo de outros países e pagar mais, como forma de valorização.

Apesar do aumento do número de casos de Covid-19, António Costa reafirmou que a escolha do país pela UEFA é um sinal de que Portugal é seguro.