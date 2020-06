Há pelo menos 16 casos positivos de Covid-19 no Santuário de Fátima. O número foi confirmado em comunicado pelo próprio Santuário.

Entre os infetados estão funcionário internos e externos.

O Santuário tomou conhecimento do primeiro caso na sexta-feira e, de imediato, o funcionário e todas as pessoas que tiveram contacto com ele foram isoladas.

Os colaboradores do Santuário começaram já a ser testados este sábado. Foram já realizados 244 testes.