Novos procedimentos para salvamentos na praia

A pandemia veio colocar vários desafios às organizações de segurança e salvamento aquático, sobretudo por que é muito difícil manter o distanciamento de segurança.

Com o propósito de auxiliar as organizações que trabalham na área, foi criada uma equipa composta por 15 países e coordenada por uma portuguesa, uma investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Esta equipa internacional preparou algumas recomendações. Foi isso que tentámos saber com a coordenadora Catarina Queiroga.