Covid-19: Mais de 465 mil mortos e quase 9 milhões de casos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 já fez pelo menos 465.300 mortos em todo o mundo desde que a China assumiu o surto, em dezembro, indica este domingo um balanço da agência noticiosa AFP a partir de fontes oficiais.

Segundo os dados diários recolhidos pela agência francesa, 8.890.310 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, dos quais, pelo menos 4.139.100 foram declarados curados.

Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete somente uma parte do número real de contágios, uma vez que diversos países testam apenas os casos mais graves, outros utilizam os testes principalmente para fins de rastreio e países pobres têm uma capacidade de testagem limitada.

Desde a contagem da AFP feita ao final da tarde de sábado, foram notificadas 3.636 mortes e diagnosticados 147.821 novos casos a nível mundial.

Os países que registaram mais mortes foram o Brasil (1.022 mortos), o México (387) e os Estados Unidos da América (386).

Os Estados Unidos, que confirmaram a sua primeira morte relacionada com o novo coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado tanto em termos de mortes como de infeções, com 119.846 óbitos e 2.268.093 casos, tendo sido declaradas como recuperadas pelo menos 617.460 pessoas.

A seguir aos EUA, os países mais atingidos pela pandemia são o Brasil, com 49.976 mortos em 1.067.579 casos, o Reino Unido, com 42.632 mortos (304.331 casos), a Itália, com 34.634 mortos (238.499 casos), e a França com 29.633 mortos (196.594 casos no sábado, não tendo sido comunicado um novo balanço no domingo).

Entre os países mais afetados, a Bélgica é aquele que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 84 mortes por 100.000 habitantes, seguida por Reino Unido (63), Espanha (61), Itália (57) e Suécia (50).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente 83.378 casos (26 novos entre sábado e hoje), que resultaram em 4.634 mortos e 78.413 recuperados.

Este domingo, a Europa totalizava até às 20:00 (hora de Lisboa) 192.715 mortos em 2.522.042 casos, os Estados Unidos e o Canadá 128.317 mortos (2.369.379 casos), a América Latina e as Caraíbas 93.847 mortos (2.024.864 casos), a Ásia 28.794 mortos (1.019.927 casos), o Médio Oriente 13.515 mortos (641.421 casos), África 7.981 mortos (303.804 casos) e Oceânia 131 mortos (8.874 casos).

Este balanço foi feito com base nos dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e nas informações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Devido a correções feitas pelas autoridades ou à publicação tardia dos dados, os números dos aumentos em 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Portugal contabiliza pelo menos 1.530 mortos associados à covid-19 em 39.133 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).