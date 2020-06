Governo reforça medidas devido ao aumento de surtos de covid-19 em Lisboa

O primeiro-ministro apresentou esta segunda-feira um conjunto de medidas para fazer face ao aumento dos surtos da Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa e impedir os ajuntamentos ilegais, que se têm verificado nos últimos dias de Norte a Sul do país.

António Costa anunciou que o estado de calamidade vai continuar em 15 freguesias de cinco concelhos de Lisboa, entre eles Sintra, Amadora, Loures, Odivelas e Lisboa.

O chefe de Governo disse que a reunião com os autarcas destes concelhos permitiu "localizar com grande rigor o núcleo do problema e identificar 15 freguesias".

O estado de calamidade vai abranger a totalidade dos concelhos da Amadora e de Odivelas, as freguesias de Camarate/Apelação e Sacavém/Prior Velho, em Loures, e uma ou duas freguesias de Lisboa.

Ajuntamentos com mais de 10 pessoas sujeitos a multas

O Conselho de Ministros vai aprovar um diploma que reforça a vigilância de ajuntamentos e a presença das forças de segurança nas ruas. O diploma prevê que, em caso de contraordenações, as forças de segurança deverão multar não só aqueles que organizam estes eventos, como também os participantes. As sanções aplicam-se para todo o país.

Na Área Metropolitana de Lisboa, vai ser imposto o limite máximo de 10 pessoas em ajuntamentos - atualmente, o limite é de 20 -, de forma a controlar estes eventos que "são um risco grande para a saúde pública", diz o chefe de Governo.

Estabelecimentos comerciais fecham às 20:00 na Área Metropolitana de Lisboa

Os horários de funcionamentos dos estabelecimentos comerciais vão ser alterados. A partir de terça-feira, todas os estabelecimentos terão de encerrar às 20:00, à exceção de restaurantes. Ou seja, os restaurantes só poderão continuar abertos para lá do horário estipulado para serviço de refeições. Os cafés, por exemplo, também terão de fechar às 20:00.

Será proibida a venda de álcool nas áreas de serviço e reforçada a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública, exceto nos locais licenciados, como esplanadas.

Nos centros comerciais, será reforçada a vigilância, não só no número de entradas, como também no controlo de circulação.

Será ainda reforçada a fiscalização dos estaleiros de construção civil e dos circuitos dos transportes dos trabalhadores deste setor.

As medidas para as 15 freguesias

Para além dos estado de calamidade que vai continuar nestas 15 freguesias, vão ser decretadas prioridades, com os casos de Covid-19 a serem geridos pelas autoridades de saúde e as autarquias. Isto tem como objetivo criar rapidez entre teste, resultado, inquérito e determinação da medida.

Em causa estão todas as freguesias dos concelhos da Amadora e de Odivelas, as freguesias de Camarate/Apelação e Sacavém/Prior Velho, em Loures, e uma ou duas freguesias de Lisboa.

Medidas entram em vigor terça-feira

Estas medidas, que vão ser aprovadas esta segunda-feira em Conselho de Ministros, entram em vigor a partir das 00:00 de terça-feira.

Para controlar o aumento dos surtos de Covid-19 nestas freguesias, o Governo vai criar um programa - "Bairros Saudáveis" -, que prevê o reforço da prevenção nas áreas residenciais mais afetadas. O programa vai permitir também uma melhor articulação entre os municípios e as autoridades de saúde.

Mais quatro mortes e 259 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta segunda-feira a existência de 1.534 mortes e 39.392 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu de 1.530 para 1.534, mais quatro em relação a domingo, enquanto o número de infetados aumentou de 39.133 para 39.392, mais 259, o que corresponde a um aumento de 0,7%.

164 DOS 259 NOVOS CASOS EM LISBOA E VALE DO TEJO

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia atingiu os 16.926 casos confirmados, mais 164 do que no domingo

Esta subida corresponde a 63% dos novos contágios, a nível nacional.