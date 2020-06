Partidos concordam com reforço das restrições em Lisboa

O primeiro-ministro excluiu a hipótese de aplicar um cordão sanitário, mas proibiu ajuntamentos de mais de 10 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa, assim como aplicou uma série de novas regras a cumprir por vários concelhos da região.

Os partidos concordam com o reforço das restrições aplicadas. No final do encontro com o Presidente da República, CDS e Iniciativa Liberal pediram mais clareza ao Governo na hora de comunicar.

Apesar das novas medidas, Lisboa vai ser palco de duas manifestações esta semana. Na quinta-feira, a CGTP desfila entre o Rossio e a Praça do Município. No sábado, é a vez do Chega! sair à rua. O direito à manifestação está consagrado na Constituição e não pode ser limitado em situação de calamidade.

