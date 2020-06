Risco de transmissão na Alemanha aumenta em fase de desconfinamento

Numa altura em que diversos países europeus implementam as medidas de desconfinamento, algumas regiões detetam um aumento do número de infetados por Covid-19.

É o caso da Alemanha, onde foram detetados surtos de infeção, que aumentaram o indicador que mede a transmissão do vírus.

Em Espanha, onde o estado de emergência esteve em vigor durante três meses, foram abertas as fronteiras a vários países europeus. Em mais uma fase de desconfinamento, França reabriu as escolas, os cinemas e as casas de jogos.

