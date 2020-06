Foram aplicadas novas restrições, de modo a conter a propagação e o surgimento de novos surtos da Covid-19 em Portugal.

Vai registar-se um reforço da fiscalização policial nas ruas, sendo queas autoridades poderão autuar quem não cumprir as regras.

Quem violar as regras poderá vir a ser preso pelo crime de desobediência. Uma pena de prisão que pode chegar até um ano, com as multas a chegarem aos 350 euros.

