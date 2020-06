Regresso das visitas às cadeias. Ministra apoia medida enquanto não há sinais de risco

A ministra da Justiça diz que o Governo está sempre a tempo de recuar, mas por agora, considera positiva e desejável a retoma das visitas nas cadeias portuguesas, com regras que mantenham os reclusos longe da Covid-19.

Suspensas em março, as visitas com os reclusos foram retomadas este mês de junho. 42 dos 49 estabelecimentos prisionais estão em condições de o fazer em segurança, segundo a ministra que, de qualquer forma, não hesita em afirmar que "se em algum momento se chegar à conclusão de que há um aumento do risco em função das visitas, obviamente que situação será ponderada".