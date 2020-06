Covid-19: População das freguesias mais afetadas avança explicações para aumento de casos

Nas ruas, a população das freguesias mais afetadas pela Covid-19 encontram explicações para o aumento dos casos nestes locais.

Algueirão-Mem Martins, Queluz-Belas e Santa Clara fazem parte das 19 freguesias que vão manter a situação de calamidade.

A população de Algueirão-Mem Martins fala em autocarros e comboios cheios. Na freguesia de Queluz-Belas, a subida do número de casos obrigou a autarquia a encerrar mais de 30 bares. Na freguesia lisboeta de Santa Clara, no Bairro das Galinheiras, no bairro das galinheiras podem ter facilitado o contágio.