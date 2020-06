Partidos preocupados com aumento de casos de Covid-19 em Lisboa 

Depois da reunião com os especialistas no Infarmed, sobre a Covid-19 em Portugal, os partidos manifestaram-se em relação ao que foi discutido no encontro.

Os partidos com assento parlamentar estão preocupados com o número de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Alguns admitem que a subida não está relacionada apenas com o aumento da testagem.

A direita fala mesmo numa segunda onda da Covid-19.

Mais 3 mortes e 367 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.543 mortes e 40.104 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.540 para 1.543, mais três em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 39.737 para 40.104, mais 367, o que corresponde a um aumento de 0,9%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, que ultrapassou esta quarta-feira o Norte em número de casos positivos, a pandemia atingiu os 17.527 infetados, mais 302 do que na terça-feira.

Esta subida corresponde a 82,3% dos novos contágios, a nível nacional.

OMS ALERTA QUE PANDEMIA "ESTÁ A CRESCER A UM RITMO ALARMANTE"

O diretor-geral da OMS disse esta quarta-feira que a pandemia da covid-19 "está a crescer a um ritmo alarmante" e defendeu a necessidade de apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina.

De acordo com o diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, "demorou três semanas, no princípio da pandemia, a atingir o primeiro milhão de infetados, mas agora houve mais um milhão de infetados em apenas uma semana".