Covid-19. Presidente do Senegal teve contacto com infetado e vai estar em quarentena

O Presidente do Senegal, Macky Sall, anunciou hoje que vai ficar em quarentena nos próximos quinze dias, depois de ter contactado com uma pessoa infetada com o novo coronavírus, apesar de ter feito um teste que deu negativo.

De acordo com uma nota colocada na conta do Twitter do Presidente senegalês, a quarentena do chefe de Estado começou na quarta-feira e prolonga-se pelas próximas duas semanas.

"Seguindo as recomendações médicas sobre esta matéria, o Presidente Salls colocou-se em quarentena por um período de duas semanas a contar do dia 24 de junho", lê-se na nota da presidência do Senegal, país que faz fronteira com a Guiné-Bissau.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o Senegal tem 6.129 infetados com covid-19 e 93 mortos.

O número de mortos em África devido à covid-19 subiu para 8.856, mais 238 nas últimas 24 horas, em cerca de 336 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.