Um ano ou menos. É o tempo estimado pela OMS para vacina estar disponível

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, disse esta quinta-feira prever que haja uma vacina para a covid-19 disponível "dentro de um ano" ou menos, notando que já existe um ensaio em "fase avançada".

"De acordo com as estimativas de que dispomos, haverá uma vacina disponível dentro de um ano", afirmou Tedros Ghebreyesus, falando por videoconferência num debate na comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu sobre a resposta mundial ao novo coronavírus.