Covid-19. Segunda morte em lar de Reguengos de Monsaraz

No lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz, registou-se mais uma morte associada à Covid-19. A vítima mortal é uma utente do lar, de 92 anos.

"Infelizmente, aconteceu ontem [quinta-feira], ao final do dia, uma segunda fatalidade, com o falecimento de uma idosa que se encontrava no ar e já anteriormente" tinha testado positivo para a doença, referiu o município, em comunicado divulgado hoje de manhã.

Esta é a segunda morte registada entre os utentes do lar, desde que foram conhecidos casos de Covid-19 neste espaço.

O primeiro óbito - um homem de 70 anos que tinha outras patologias associadas - registou-se na quarta-feira.

Do total de 124 casos ativos no concelho, foram já detetados 28 casos na comunidade e 96 dizem respeito ao lar, onde surgiu o foco da doença há precisamente uma semana, com 74 utentes e 22 trabalhadores infetados.

MAIS 6 MORTES E 311 CASOS DE COVID-19 EM PORTUGAL

A Direção-Geral da Saúde anunciou na quinta-feira a existência de 1.549 mortes e 40.415 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiude 1.543 para 1.549, mais seis em relação a quarta-feira, enquanto o número de infetados aumentou de 40.104 para 40.415, mais 311, o que corresponde a um aumento de 0,8%.

Há 436 doentes internados, mais sete em relação ao dia anterior. 67 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis face a quarta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 26.083 para 26.382, mais 299.

A pandemia de Covid-19 já provocou quase 484 mil mortos e infetou mais de 9,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

As notícias mais recentes em https://sicnoticias.pt/ultimas