Falta de medicamentos tem prejudicado luta contra Covid-19 no Brasil

No Brasil, a falta de medicamentos tem prejudicado a luta contra a Covid-19, que já fez mais de 55 mil óbitos em pouco mais de três meses.

Os Estados reclamam da falta de medicamentos e da coordenação do Ministério da Saúde.

O Presidente do país, Jair Bolsonaro, está solidário com as famílias das vítimas, mas volta a minimizar a pandemia.

