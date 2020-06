Mais 6 mortes e 451 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.555 mortes e 40.866 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.549 para 1.555, mais seis em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 40.415 para 40.866, mais 451, o que corresponde a um aumento de 1,1%.

Há 457 doentes internados, mais 21 em relação a ontem. 67 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número face a quinta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 26.382 para 26.633, mais 251.

339 DOS 451 NOVOS CASOS EM LISBOA E VALE DO TEJO

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista o maior número de casos no país, a pandemia atingiu os 18.106 infetados, mais 339 do que na quinta-feira.

Esta subida corresponde a 75,1% dos novos contágios, a nível nacional.

Na distribuição dos casos infetados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3.335 - mais 58), seguido por Sintra (2.477 - mais 52), Loures (1.745 - mais 25), Vila Nova de Gaia (1.633 - mais 4), Amadora (1.591 - mais 45), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), e Odivelas (1.054 - mais 15).

40 novos casos no Alentejo num só dia

No que diz respeito às restantes regiões, o Norte regista 17.441 infeções (mais 69) e 816 mortos (mais 1), o Centro 4.056 casos confirmados (mais 1) e 248 óbitos, o Algarve 15 mortos e 574 pessoas infetadas e o Alentejo quatro mortos (mais 1) e 449 pessoas com Covid-19 (mais 40).

Os Açores apresentam 148 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-Cov-2 (mais 2) e 15 mortes, enquanto a Madeira tem 92 pessoas infetadas e mantém-se sem qualquer óbito registado.

Segunda morte em lar de Reguengos de Monsaraz

No lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz, registou-se mais uma morte associada à Covid-19. A vítima mortal é uma utente do lar, de 92 anos.

"Infelizmente, aconteceu ontem [quinta-feira], ao final do dia, uma segunda fatalidade, com o falecimento de uma idosa que se encontrava no ar e já anteriormente" tinha testado positivo para a doença, referiu o município, em comunicado divulgado hoje de manhã.

Esta é a segunda morte registada entre os utentes do lar, desde que foram conhecidos casos de Covid-19 neste espaço.

Sobe para 77 o número de casos em lar de Cinfães. Dois mortos

O número de casos de Covid-19 no Lar da Misericórdia de Cinfães, em Viseu, subiu para 77. Há também mais duas vítimas mortais a lamentar.

As autoridades continuam a tentar controlar o foco de contágio e estão a fazer testes aos contactos diretos das pessoas infetadas.

Esta quinta-feira, estiveram também dois infecciologistas no lar a fazer o acompanhamento aos utentes. No total, o concelho de Cinfães soma 118 casos de infeção e quatro mortes.

