França reabre fronteiras externas a partir de 1 de julho

A Europa está de forma gradual a reabrir e o aeroporto de Orly, em França, retomou esta sexta-feira o funcionamento, depois de três meses encerrado devido à pandemia.

Já no Reino Unido, continuam as medidas de restrição, mas as autoridades estão com dificuldade em controlar as multidões.

Pela segunda noite consecutiva, há registo de confrontos com a policia nas ruas de Londres e na quinta-feira foi declarada a situação de emergência no sul do país, depois de milhares de pessoas terem enchido as praias.