Um dos piores verões de sempre no Algarve

Este deverá ser um dos piores verões de sempre no Algarve. Apesar dos turistas terem começado a chegar à região, muitos admitem estar a mudar os hábitos de consumo, com menos idas aos restaurantes e a lojas.

Os negócios falam em quebras significativas.

Os empresários acreditam que a partir da próxima semana, os negócios animem um pouco, mas há o receio de que não seja o suficiente para evitar que no final do verão as falências disparem.