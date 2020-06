Ministro diz que é impossível aumentar número de comboios na linha de Sintra

O ministro das Infraestruturas diz que não é possível aumentar o número de comboios na linha de Sintra, uma das regiões onde se tem verificado um aumento significativo de infeções por Covid-19.

Em declarações feitas no final de um encontro com jornalistas, Pedro Nuno Santos defendeu ainda que não existe uma sobrelotação dos comboios neste momento em Portugal.

A partir de setembro, pode haver alterações nos horários para melhorar ligeiramente a oferta na linha de Sintra, mas as mudanças a sério só poderão ser feitas dentro de alguns anos, quando as infraestruturas forem melhoradas.

Já o Bloco de Esquerda propõe acabar com o lay-off nas empresas de transportes e reforçar os serviços de autocarros.

"É a única forma de, num curto espaço de tempo, conseguirmos descongestionar uma das linhas de comboio mais congestionadas do país", disse a coordenadora do BE, Catarina Martins.