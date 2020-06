O ponto da situação nos transportes em Odivelas ao início da manhã

A região de Lisboa e Vale do Tejo é que causa mais preocupação, devido ao aumento do número de casos nos últimos dias, comparativamente às restantes zonas do país.

Nos transportes públicos chega a ser difícil manter a distância social entre os passageiros que regressaram ao trabalho, depois do levantamento do estado de emergência.

Esta manhã, no Senhor Roubado, em Odivelas, onde está em vigência o estado de calamidade ainda não há muito movimento de utentes, o que torna mais fácil a circulação e o cumprimento das medidas de segurança.

A jornalista Carolina Reis fez o ponto de situação nas primeiras horas da manhã.

