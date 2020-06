Um lar em São Domingos de Rana, em Cascais, registou uma morte e 41 dos 46 utentes estão infetados com o novo coronavírus, revelou o coordenador do gabinete supressão de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

O surto teve origem numa funcionária que testou positivo no dia 22 Junho, segundo explicou esta segunda-feira Rui Portugal, coordenador do gabinete regional de intervenção para a suspensão da covid-19.