O aumento do número de infetados com Covid-19 na Região de Lisboa, em particular nas freguesias mais afetadas que continuam em estado de calamidade, está a fazer com que os hospitais atinjam o limita da sua capacidade.

No que diz respeito ao Hospital Amadora-Sintra, já foram transferidos 50 pacientes para outras unidades de saúde, como revelou o Bastonário da Ordem dos médicos.