Lisboa é o destino europeu com mais reservas em junho

O aeroporto de Lisboa é o destino europeu com mais reservas feitas na primeira metade de junho. A imagem externa de sucesso a lidar com a pandemia do novo coronavírus contribuiu para a opção dos que escolheram a capital portuguesa como destino.

Para garantir que Portugal continua a ser um destino seguro, o Presidente da República e o primeiro-ministro juntam-se esta quarta-feira ao rei e ao primeiro-ministro de Espanha, em Badajoz e depois em Elvas, para assinalarem a reabertura total das fronteiras entre os dois países.