O Brasil voltou a ultrapassar mais de mil mortes por Covid-19 num único dia.

Ao mesmo tempo, o Governo de Jair Bolsonaro sofre alterações com a saída do ministro da Educação que pediu a demissão, uma semana após ser nomeado e antes de tomar posse, devido a várias polémicas com o seu currículo, como suspeitas de falsos títulos académicos e de plágio.