Praias e ruas do Algarve continuam praticamente desertas 

As praias e as ruas do Algarve continuam quase desertas, apesar da reabertura das fronteiras e do regresso dos voos.

Quem está habituado ao ritmo e ao ambiente do verão algarvio, mostra-se consternado pelas consequências da pandemia do novo coronavírus. Entre muitos empresários há o receio de que a faturação de julho e agosto não chegue para salvar os negócios.

Para ajudar as empresas do concelho, obrigadas a fechar durante a pandemia, Albufeira criou um fundo de um milhão de euros, para apoio á tesouraria.