Reguengos de Monsaraz reativa plano municipal de emergência 

O número de mortes por Covid-19 em Reguengos de Monsaraz subiu esta quinta-feira para oito. O concelho tem 138 casos ativos, a maior parte estão no lar onde foi detetado o surto.

Os idosos que continuam no lar vão ser transportados esta sexta-feira para um pavilhão onde se realizam as feiras e exposições no município. A transferência vai facilitar não só a desinfeção do espaço, mas também o regresso dos utentes que, entretanto, fiquem curados.

A autarquia ativou o plano municipal de emergência e as autoridades de saúde vão começar a repetir os testes às pessoas que há 14 dias testaram positivo. O objetivo é perceber se continuam, ou não, infetadas.