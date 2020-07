Mais duas idosas morrem em Reguengos de Monsaraz vítimas de Covid-19

Há mais duas mortes no lar de Reguengos de Monsaraz e sobe para oito o número de mortes neste surto que começou na semana passada.



Sao duas idosas, de 94 e 92 anos, uma que estava no lar e outra internada no Hospital do Espírito Santo de Évora, onde estão ainda internados outros 10 idosos.

Em comunicado, a Câmara Municipal indicou que, ao final da tarde de quarta-feira, morreu uma idosa, de 94 anos, infetada com covid-19 e que se encontrava no lar da Fundação Maria Inácia Perdigão Silva (FMAIVPS).

Já na madrugada de hoje, morreu uma utente da mesma instituição, de 92 anos, que se encontrava internada no Hospital do Espírito Santo de Évora.

O Plano Municipal de Emergência entrou em vigor na manhã desta quinta-feira, segundo a autarquia.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 1.579 mortes e 42.454 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de terça para quarta-feira, de 1.576 para 1.579, mais 3 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 42.141 para 42.454, mais 313.

Há 27.798 pessoas recuperadas da doença.