A manhã desta quarta-feira ficou marcada pela morte de mais uma pessoa em Reguengos de Monsaraz. A vítima mortal era funcionária no lar onde o surto de Covid-19 teve início. Estava internada nos cuidados intensivos do Hospital do Espírito Santo de Évora.

No concelho, os casos de infeção têm aumentado de dia para dia, são já 140.