As reações às novas regras para o próximo ano letivo

A partir de setembro, vão voltar as aulas presenciais, de acordo com as medidas apresentadas esta sexta-feira pelo Governo.

Os professores acusam o Ministério da Educação de não respeitar as normas da Direção Geral de Saúde, em contexto de pandemia. Os dirigentes escolares falam em medidas genéricas.

As novas medidas para o ano letivo de 2020/21, que começa entre 14 e 17 de setembro: