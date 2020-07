Como vão ser as aulas a partir de setembro? 

O próximo ano letivo vai ter aulas presenciais e vai ser mais longo, de acordo com o ministro da Educação, que anuncia esta sexta-feira as novas regras e medidas a serem tomadas pelas escolas a partir de setembro, devido à pandemia do novo coronavírus.

As novas medidas para o ano letivo de 2020/21, que começa entre 14 e 17 de setembro:

Todos os alunos regressam às escolas;

Ano letivo vai ser mais longo;

Pausas entre períodos vão ser menores;

Uso de máscara obrigatório para professores e alunos;

Distanciamento obrigatório de 1,5 metros nas salas de aula.

Governo anuncia aumento das tutorias e reforço do crédito horário

Para além das regras anunciadas esta sexta-feira, o Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira outras medidas como "o aumento das tutorias e o reforço do crédito horário".

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou a aprovação da "resolução que estabelece medidas excecionais, temporárias, para a organização do ano letivo 2020/2021".

"Entre as medidas aprovadas nesta resolução está o aumento das tutorias e o reforço do crédito horário para as escolas que possam reforçar os apoios educativos e as aulas coadjuvadas", explicou a ministra.

De acordo com Mariana Vieira da Silva "trata-se de medidas de organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, incluindo escolas profissionais, que garantam a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições de segurança para toda a comunidade educativa".



PACOTE DE 125 MILHÕES PARA A EDUCAÇÃO

Esta semana, no parlamento, o ministro da Educação anunciou um investimento de 125 milhões de euros para o reforço dos recursos humanos nos estabelecimentos de ensino, com o objetivo de facilitar o trabalho de recuperação do 3.º período.

"Temos neste momento um pacote financeiro com o valor global de 125 milhões de euros para podermos reforçar as nossas escolas, principalmente com recursos humanos", avançou então Tiago Brandão Rodrigues, durante uma audição regimental na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto.



Marcelo diz que final do ano letivo não foi perfeito mas foi o possível

No final de junho, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não foi um final de ano perfeito para os alunos, mas foi o possível.

ESTELA SILVA

O Presidente da República visitou escola do Porto com o ministro da Educação para assinalar o último dia de aulas.

Tiago Brandão Rodrigues assegurou que não há atrasos na preparação do próximo ano e reafirmou que quer aulas presenciais em setembro. Quanto à telescola, diz que é um projeto para continuar.



Três meses de ensino à distância

Perante a pandemia do novo coronavírus, professores e alunos foram para casa em março e o ensino à distância começou, com recurso à telescola e à internet.

ANDRÉ KOSTERS / LUSA

Segundo os resultados de um inquérito feito em maio pela Federação Nacional de Professores (Fenprof), mais de metade dos docentes não conseguiu chegar a todos os alunos durante o primeiro mês do 3.º período e a grande maioria (93,5%) admitiu que as desigualdades se agravaram em resultado do novo modelo de ensino.

Com o fim do estado de emergência em Portugal, os alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade assim como os do 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário voltaram a ter aulas presenciais, no final de maio.