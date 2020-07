Governo suspende devolução dos manuais escolares 

O Ministério da Educação anunciou esta sexta-feira que a devolução dos manuais escolares vai ser suspensa.

Na quinta-feira, o Ministério tinha anunciado que ia manter a obrigação da entrega dos manuais escolares pelas famílias, apesar do Parlamento ter votado a favor da suspensão do processo, na terça-feira.

Nas votações do Orçamento Suplementar na especialidade, só o PS votou contra a proposta do CDS que defendia a suspensão "a fim de serem garantidas as condições para a recuperação das aprendizagens dos alunos, a ter lugar no início do ano letivo de 2020-2021".

A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares defendia que o processo de devolução dos manuais escolares era para continuar.

Com a decisão, o presidente da Associação Nacional de Diretores prevê um cenário caótico. Filinto Lima lamentou a falta de "respeito" da classe política pela escola pública, professores e diretores.