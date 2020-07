Número de casos de Covid-19 poderá ter levado Inglaterra a excluir Portugal de corredor aéreo 

Portugal foi excluído da lista dos 59 países isentos de quarentena à chegada a Inglaterra. A decisão, anunciada esta sexta-feira, aplica-se ao continente e ilhas.

"Devido à incidência relativamente elevada de casos de Covid-19, principalmente na região da grande Lisboa, o governo britânico decidiu continuar a desaconselhar todas as viagens que não sejam essenciais para Portugal continental", justificou a embaixada britânica em Lisboa.

António Costa reage com ironia à decisão do Governo britânico

O primeiro-ministro António Costa reagiu esta sexta-feira com ironia à decisão do Governo britânico de não incluir Portugal no corredor turístico de Inglaterra.

Numa publicação na rede social Twitter, Costa apresenta a comparação, entre o Reino Unido e o Algarve, do número de casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes.

"Qual é o local mais seguro para se estar? São bem-vindos a passar umas férias seguras no Algarve", escreveu o primeiro-ministro na publicação, em inglês.