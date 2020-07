Foram contabilizados 142 casos de infeção por Covid-19 em Reguengos de Monsaraz, o concelho com o maior surto no Alentejo.

Os 56 idosos infectados do lar deverão ser transferidos esta tarde para o Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras da localidade para melhoras as condições de tratamento.

O presidente da autarquia, José Calixto, revelou que o lar será alvo de um processo de desinfeção.

Já morreram 8 pessoas da instituição. Sete utentes e uma funcionária.

A autarquia ativou o plano municipal de emergência.