Covid-19: há laboratórios, universidades e médicos que não registam casos positivos

Os dados da Direção-Geral da Saúde sobre os novos casos de coronavírus em Portugal não estão certos, avança este sábado o jornal Expresso.

Segundo o semanário, existem laboratórios, universidades e médicos que não registam os números como deviam, uma prática que acaba por se refletir no boletim divulgado diariamente.

O caso mais flagrante dessas falhas é o do concelho do Porto onde, praticamente, durante um mês não houve qualquer alteração no número de contágios oficialmente conhecido.

Portugal com mais 7 mortes e 413 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 1.605 mortes e 43.569 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de sexta-feira para sábado, de 1.598 para 1.605, mais 7 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 43.156 para 43.569, mais 413.

Em termos percentuais, o aumento no número de óbitos foi de 0,4%, (dos 1.598 para os 1.605), e o aumento no número de casos confirmados foi de cerca de 1% (dos 43.156 para os 43.569 casos).

O total de doentes recuperados aumentou em 348, dos 28.424 de sexta-feira para 28.772 hoje.