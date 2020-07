EUA batem recorde diário de casos de Covid-19 com mais de 60 mil infetados

Os Estados Unidos registaram 754 mortos e 60.383 infetados (um novo recorde) por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

O país contabiliza 129.405 óbitos e 2.793.022 casos desde o início da pandemia, segundo o balanço realizado às 20:00 de sexta-feira(01:00 de hoje em Lisboa), pela agência de notícias Efe.

Os números diários no país cresceram significativamente como resultado do surto de infeções nos estados do sul e oeste, como Florida, Texas, Califórnia, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte e Carolina do Sul.

Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 395.872 casos confirmados e 32.081 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.

Só na cidade de Nova Iorque, morreram 23.140 pessoas.

Nova Iorque é seguida pela vizinha Nova Jersey, com 15.164 mortos, Massachusetts, com 8.149, e Illinois, com 7.005.

Outros estados com um grande número de mortes são a Pensilvânia (6.746), Michigan (6.215), Califórnia (6.278), Connecticut (4.335).

Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 250.514 casos. O Texas, com 185.244 infetados, e a Florida, com 178.594, ocupam o terceiro e o quarto lugar na estatística de casos confirmados.

Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos para a evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, estima que o país chegue a outubro com cerca de 175 mil mortes.

A pandemia de covid-19 matou pelo menos 522.246 pessoas e infetou mais de10.922.300 pessoas em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em finais de dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan segundo um balanço da agência AFP, às 19:00 TMG desta sexta-feira, baseado em dados oficiais.

Pelo menos 5.619.700 agora são considerados curados.

Desde a contagem na quinta-feira às 19:00 TMG, 4.553 novas mortes e 171.029 novos casos ocorreram em todo o mundo.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são o Brasil, com 1.252 mortes, o México (679) e a Índia (379).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 128.740 mortes para 2.739.879 casos. Pelo menos 781.970 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 61.884 mortes e 1.496.858 casos, o Reino Unido, com 44.131 mortes (284.276 casos), a Itália, com 34.833 mortes (241.184 casos) e a França, com 29.893 mortos (203.367 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que apresenta maior número de mortos face à sua população, com 84 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (65), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (54).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.542 casos (5 novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (zero novas) e 78.499 curas.

A Europa totalizava às 19:00 TMG de hoje, 198.615 mortes e 2.695.472 casos, os Estados Unidos e Canadá 137.450 (2.844.905 casos), América Latina e Caraíbas 121.888 mortes (2.740.996 casos), a Ásia 36.384 mortes (1.397.730 casos), o Médio Oriente 17.129 mortes (798.008 casos), África 10.647 mortes (435.608 casos) e a Oceânia 133 mortes (9.585 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.598 mortes e 43.156 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de quinta para sexta-feira, de 1.587 para 1.598, mais 11 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 42.782 para 43.156, mais 374.

Há 495 doentes internados, menos 15 em relação a ontem. 72 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco face a quinta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 28.097 para 28.424, mais 327.

