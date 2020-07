Turistas britânicos no Algarve criticam decisão do Governo

Os britânicos que não desistiram das férias no sul de Portugal criticam a decisão do Governo.

Londres não recomenda viagens para Portugal, mas os voos de Inglaterra continuam a trazer passageiros. Muito menos, no entanto, do que seria normal para o pico do verão.

