Autocarros no Cacém reforçados após denuncia dos utentes

Após uma reportagem da SIC, que mostra a sobrelotação dos autocarros no Cacém, na Linha de Sintra, em que as pessoas se empurravam para conseguir entrar dentro do veículo, a carreira 112, que liga o Cacém a Oeiras foi reforçada esta segunda-feira.

A fila não era muito grande, pelas 5:20 e a entrada foi feita de forma ordenada, com o auxilio de um funcionário da Vimeca que distribuiu os passageiros pelos dois autocarros.

