GNR acaba com festa privada no Seixal com cerca de 300 pessoas

A GNR acabou com uma festa que juntava cerca de 300 pessoas, no sábado, em Fernão Ferro, no Seixal.

A festa aconteceu durante a madrugada de sábado numa casa, com bastante ruído e a presença de algumas centenas de pessoas. Depois de uma denúncia, a GNR deslocou-se ao local e identificou o responsável pelo evento, que foi informado da proibição de ajuntamentos superiores a 10 pessoas. O organizador e a pessoa que alugou o espaço foram multados.

O evento foi promovido nas redes sociais e todos os participantes, depois da intevenção dos militares do Destacamento Territorial de Almada, Destacamento de Intervenção (DI) e Unidade de Intervenção (UI) da GNR, acataram as indicações e terminaram a festa, ausentando-se do local, tendo sido elaborado um auto de contraordenação em infração às regras definidas pela DGS para o combate à pandemia Covid-19.

